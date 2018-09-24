النيابة تطلب التحري عن نشاط سائق وعاملين خططوا لسرقة صاحب ورشة بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، رجال المباحث بالتحرى عن نشاط سائق وعاملين، فى اتهامهم بالتخطيط لسرقة صاحب ورشة فضيات بالإكراه بدائرة القسم.



وكان رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، نجحوا في ضبط كل من " محمد.ع. ع" 51 سنة سائق، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 903 لسنة 2003 شرم الشيخ " سرقة "، و " أحمد . ح. ع"، 20 سنة عامل، و " عزت .ش. ف" 20 سنة عامل، و " عبدالله. ح. ع" 21 سنة عامل، لاتهامهما بالتخطيط لسرقة بالإكراه.



تم ضبط المتهمين وبحوزتهم حقيبة سوداء اللون بداخلها ( سكين , حبل , شريط طبي لاصق)، بمناقشتهم بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا أنهم كانوا في سبيلهم لارتكاب واقعة سرقة بالإكراه.



وأضاف المتهم الأول أنه نظرًا لسابقة تعامله مع " سعيد. ح. م" 43 سنة صاحب ورشة فضيات، وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية ومشغولات فضية قيمة بالورشة ملكه فخطط لسرقته بالإكراه، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، وبتاريخ اليوم اتصل بالمجنى عليه تلفونيًا وطلب منه إعداد كمية من المشغولات الفضية بقيمة 200 ألف جنيه بدعوى شرائها، وتوجه صحبة باقي المتهمين لارتكاب الواقعة.



بمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم الأول واتهمهم بشروعهم في سرقته بالإكراه، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة للتحقيق.