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رياضة

ليون يكتسح مارسيليا برباعية في قمة الدوري الفرنسي.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 11:36 م
صدى البلد
القسم الرياضي
تمكن فريق ليون من تحقيق الفوز على ضيفه مارسيليا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الفرنسي.

وقص بادر حسام شريط الأهداف بالتسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 بعد عمل فردي رائع إثر كرة تلقاها من تانجي ندومبيليه، وفي الدقيقة 39 نجح مارسيليا في التعادل بواسطة فلوريان توفان وبصناعة ديميتري باييه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل .

ومع انطلاق الشوط الثاني الذي تألق فيه البوركينابي بيرتران تراوري بتوقيعه هدفين في الدقيقتين51 و60، قبل ان يختتم نبيل فقير أهداف صاحب الأرض بترجمة ركلة جزاء لهدف في الدقيقة 74.

وحافظ الكاميروني كلينتون نجي على ماء وجه مرسيليا بتقليصه الفارق قبل نهاية المباراة بالهدف الثانى.

و تعرض دوجي كاليتا كار مدافع مارسيليا للطرد في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز ليون رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس، بفارق الأهداف عن مارسيليا الذي تجمد عند نفس الرصيد في المركز الخامس.


ليون يكتسح مارسيليا برباعية في قمة الدوري الفرنسي.. فيديو
ليون يكتسح مارسيليا برباعية في قمة الدوري الفرنسي.. فيديو
ليون يكتسح مارسيليا برباعية في قمة الدوري الفرنسي.. فيديو
ليون يكتسح مارسيليا برباعية في قمة الدوري الفرنسي.. فيديو
ليون يكتسح مارسيليا برباعية في قمة الدوري الفرنسي.. فيديو
ليون يكتسح مارسيليا برباعية في قمة الدوري الفرنسي.. فيديو

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ليون يكتسح مارسيليا برباعية في قمة الدوري الفرنسي.. فيديو

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