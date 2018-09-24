اليوم.. افتتاح المعرض الثاني للكتاب بكفر الشيخ

يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، يرافقه الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، اليوم الاثنين، معرض كفر الشيخ الثاني للكتاب، الذي يُقام بحديقة صنعاء، بمشاركة عدد من دور النشر المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.



ويُشارك في هذا المعرض نحو 20 دار نشر، بالعديد من إصداراتهم المختلفة، حيث تقدم الهيئة العامة المصرية للكتاب تخفيضات على إصداراتها تصل إلى نحو 70%، وذلك لدعم رواد المعرض على اقتناء الكتب، وإثراء الحركة الثقافية التي تساهم في التنوير.



ويُصاحب المعرض برنامج ثقافي وآخر فني، تقدمه الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة، فضلًا عن الورش المختلفة التي تقدم للأطفال.