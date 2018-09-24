إنشاء 40 صومعة بالإسكندرية.. برلمانيون: لتخزين الغلال المستوردة وحماية الحبوب الزراعية من الفقد والتعرض للحشرات والأتربة

إنشاء 40 صومعة بالاسكندرية لتخزين الغلال المستوردة

برلماني:

الفقد الزراعي من الحبوب أكبر مشكلة تواجه الزراعة

برلماني يعترض على إنشاء 40 صومعة بالإسكندرية بالتعاون مع البنك الأوروبي



أكد عدد من النواب، أن الحكومة تسعى لتأسيس منظومة متكاملة لتخزين الغلال بشكل آمن، وبطرق تكنولوجية حديثة، لتقليل الفقد الزراعي من الحبوب وسد احتياجات المواطنين من الغلال الرئيسية، بدلا من التخزين البدائي، بالتوازي مع زيادة السعة الإنتاجية من الحبوب والتنوع في استيرادها لسد العجز وتلبية احتياجات المواطن.



وكان عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، قد كشف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"عن استهداف الوحدة اجراء دراسة لإنشاء نحو 40 صومعة للغلال بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



في البداية، أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قرار إنشاء 40 صومعة بالاسكندرية قرار صائب، موضحا أن أكبر مشكلة تواجه الزراعة في مصر هي فقد الحبوب.



وأضاف الددمرداش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أم الحكومة أنشأت صوامع زراعية للقمح بسعة 4 ملايين طن، واعادة تأهيل الصوامع القديمة، موضحا أن الحكومة تؤسس لتخزين الغلال بالطرق الحديثة، بدلا من التخزين البدائي وتعرضها للأتربة والحشرات.



وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أنه في ظل التزايد السكاني، الحكومة اتجهت لرفع الانتاجيات والاستيراد للغلال، وتنويع مصادر الاستيراد، مضيفا أن اختيار الاسكندرية لإنشاء الصوامع لقربها من الميناء.



ولفت الدمرداش إلى أن أي قروض أو منح تحصل عليها الحكومة، لابد أن تمر على البرلمان.



فيما أكد النائب صبري يوسف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القرار موفق، موضحا أن الحكومة ليست لديها اكتفاء ذاتي من الحبوب وتعتمد على الاستيراد، خاصة حبوب القمح والفول، لذا كان من الضروري التوسع في إنشاء صوامع لحفظ الغلال، وتقليل نسبة الفقد.



وأضاف عضو لجنة الزراعة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اختيار محافظة الاسكندرية، لكونها قريبة من الميناء، موضحا أن الغلال التي تأتي من الخارج يتم تخزين بمكان قريب من الميناء ويتم اتخاذ احتياجاتنا منها بالقدر الذي نحتاجه.



وفي السياق ذاته، ابدى النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، اعتراضه على اعتزام وزارة المالية إنشاء نحو 40 صومعة للغلال بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، دون الرجوع للبرلمان.



وتساءل عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ما الهدف من إنشاء هذه الصوامع.



وطالب تمراز، المالية بضرورة عرض هذه الدراسة على لجنة الزراعة بالبرلمان قبل اتخاذ أي إجراءات، للمناقشة ومعرفة الهدف منها، وتكلفتها المالية، ومصادر تمويلها، ومدى تأثيرها على قيمة القمح الموجودة بالصوامع، بحضور وزيري الزراعة والمالية.

