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السفير الأمريكي السابق بالبحرين: أوباما تخلى عن مبارك بسبب الثورة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
توك شو
قال السفير الأمريكي السابق في البحرين، آدم إيرلي إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تخلي عن منطقة الشرق الأوسط عندما سيطرت إيران علي العراق وداعش علي سوريا، لافتا إلى أن أوباما تخلى أيضا عن الشرق الأوسط عندما قامت الثورة على مبارك.

وأضاف آدم إيرلي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن": «أسوأ ما فعله أوباما هو إيمانه بأن النظام الإيراني يمكن أن يتغير واعتقاده بأنهم من الممكن أن يغيروا ممارساتهم، وأنه يستطيع التفاوض معهم حتى يصل إلى سلام».

وتابع: «أعقد أن أوباما وبوش أساءا تقدير الموقف وأن بوش أسرف وأوباما تقاعس وفي النهاية كل ما فعله أوباما كان خاطئا».

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