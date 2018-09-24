مستقبل وطن يشارك بيطري بني سويف في حملة التحصين ضد الحمى

شاركت أمانة حزب مستقبل وطن ببني سويف برئاسة النائب حسام العمدة، أمين عام الحزب بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ببني سويف برئاسة وإشراف الدكتور طارق الوكيل مدير عام المديرية وبمشاركة أمانة الفلاحين بالمحافظة وهيئة مكتب مركز ناصر لتحصين الماشية.



من جانبه قال الدكتور طارق الوكيل، مدير عام الطب البيطرى بمحافظة بني سويف، أنه تم تحصين 20 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد المرض.



وأضاف أن الحملة بدأت فى الخامس عشر من سبتمبر الجاري ومستمرة لمدة شهر على مستوى الوحدات البيطرية داخل القرى بالمحافظة.



وأشار "الوكيل" إلى أن مديرية الطب البيطرى بالمحافظة تستهدف تحصين 270 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية على مستوى المحافظة.