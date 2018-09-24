الدرندلي: عدلنا أوضاع المطلقات والأرامل في اللائحة الجديدة .. فيديو

قال خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن اللائحة الجديدة تنص على عدم تدخل الأهلي في أي نشاط سياسي أو حزبي.



وتابع الدرندلي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «هناك أنشطة لتحفيظ القرآن بالنادي، ونحتفل بالمناسبات الدينية، لكن لن نقبل بممارسة أي نشاط سياسي».



وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي: «عدلنا أوضاع المطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات والأبناء بالتنبي باللائحة الجديدة، وفقا لمقترحات الأعضاء، بحيث يتم الحفاظ على أوضاعهم بالنادي»، لافتا إلى أن اللائحة تمنح حق استرداد العضوية خلال 3 أشهر.



وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي إلى أن اللائحة الجديدة نصت على أن تصبح الفترة المخصصة للأرملة للتقديم على عضوية مستقلة، مفتوحة، وليست 3 سنوات كما كان في الماضي.