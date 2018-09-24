هاني رمزي: طارق حامد من أفضل لاعبي الوسط في مصر.. فيديو

أثنى هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر، على أداء طارق حامد لاعب الزمالك مع الفريق خلال الفترة الماضية.



قال "رمزي" في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "طارق حامد من أفضل لاعبي الوسط في مصر، لاعب محوري وروحه عالية جدا ومستواه بدنيا جيد".



وأفاد أنه حضر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري لمتابعة كل العناصر، بجانب الاطمئنان على طارق حامد ومحمود جنش.