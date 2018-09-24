مدير عام المنطقة الأزهرية بسيناء: الالتزام بجميع الضوابط العلمية

طالب محمد عبدالعظيم محمد مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، بضرورة الالتزام بكافة الضوابط العلمية لبناء جيل يحمل لواء العلم والدين في اتجاه أعداء الوطن.



وأشاد بدور القوات المسلحة والشرطة فيما يبذلونه من جهد لحماية الناس وأمنهم، جاء ذلك أثناء تفقده لعدد من المعاهد الأزهرية في العريش.



وقال إبراهيم الفحام مسئول الإعلام، إن مدير المنطقة حثت الطلاب على حب الوطن والانتماء إلى الأزهر ومؤسساته العلمية وحب الخير للجميع وأن الدين الإسلامي هو دين الوسطية والتسامح والاخلاق والعلم وأن الأزهر الشريف هو أساس العلم فى مصر والعالم بأجمعه.



يشار إلى أن عدد المعاهد الأزهرية بمحافظة شمال سيناء يبلغ 173 معهدًا.

