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برنامج للتنمية البشرية والإرشاد الأسري للسيدات في سيناء

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:07 ص
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
أكدت حسناء الشريف مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في شمال سيناء، أن المجلس بالتنسيق مع نادي بنات سيناء يقوم بتنفيذ برنامج للتنمية البشرية والإرشاد الأسري، لتأكيد ثقتها في نفسها ورعاية أسرتها وتربية الأطفال بطريقة سليمة كما يتضمن البرنامج التدريبي للسيدات على المنتجات اليدوية، الذي يستمر لمدة شهر ونصف الشهر لتنمية مهارات المرأة السيناوية على تصنيع المنتجات اليدوية وتأهيلها لسوق العمل، مع ضمان توعيتها بدورها في الحياة، إذ يتزامن مع البرامج التدريبية شغل أوقات فراغ الأطفال في القراءة والرسم وممارسة الهوايات المختلفة.

كما يتضمن البرنامج التدريبي، تلقي السيدات والفتيات التدريب على برامج التنمية البشرية وتصنيع منتجات البيئة اليدوية لتأهيلها لتنفيذ المشروعات بالاعتماد على مدربات متخصصات، إلى جانب الاهتمام بأطفالهن وشغل أوقات فراغهم في ممارسة الهوايات المختلفة من قراءة ورسم ولعب أطفال، مشيرة إلى أن تلك البرامج مجانية، وأنه سيتم عقب ذلك تنفيذ برنامج خاص بالإرشاد الأسري للمرأة والفتيات المقبلات على الزواج، وأنه سيتم تنفيذ برامج أخرى متنوعة حسب رغبة المشتركات.

من جانبها، أشارت فاطمة إسماعيل محمد، قائد فريق نادي بنات العريش، المشرفة على البرامج التدريبية، إلى أن هناك شراكة مع مركز فكرة للتدريب والتنمية برئاسة محمود البيك، مدير المركز والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ هذه البرامج.

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