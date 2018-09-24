هشام عبد الخالق يستقر على أبطال فيلم المسيح والآخرون

عقد المخرج هشام عبدالخالق، أولى جلسات عمل فيلمه الجديد «المسيح والآخرون» مع مدير التصوير الفرنسي Tetsuo Nagata الذي أدار تصوير فيلم «La Môme» من أجل الوقوف على التحضيرات النهائية للعمل المقرر تصويره خلال الفترة القادمة بعد استقراره على الدفعة الأولى من الأبطال المشاركين في العمل الضخم الذي كتبه المؤلف الراحل فايز غالي قبل عدة سنوات وأجرى فادي غالي بعض التعديلات عليه خلال الفترة الماضية.



ووقع اختيار المخرج على عدد من الأبطال من عدد من الدول مثل أمريكا وإيطاليا وإنجلترا وجنوب أفريقيا وسوريا ومصر، وحرص أثناء الاختيار على إعطاء فرصة كبيرة للفنانين العرب والمصريين؛ ليقفون بجانب النجوم العالميين، ومن النجوم الذين اختارهم المخرج، من مصر الفنان خالد أبو النجا ولؤي عمران، مراد مكرم، عمرو القاضي، لطيفة فهمي، شريف صابر، محمد السباعي، مروى كشك، ريم صابوني، أحمد النجار، مروان مسلم وآدم ستون.



ويشارك في الفيلم من من إيطاليا Giovanni Cirfiera ومن أمريكا Jared Prudoff- Smith و Aleksander D'Avignon و Jason Vendryes و Marco Perrett ومن انجلترا Billy Twomey وDenzil Keim من جنوب افريقيا Greg Kriek ومن سوريا جهاد عبدو، وسيعلن عن باقي الفنانين المشاركين معه على مدار الأيام القامة.



ومن المقرر أن يُصَور الفيلم الجديد بين إيطاليا والمغرب، وسيحدد المخرج المواعيد النهائية لخريطة التصوير خلال الأيام القادمة، والفيلم إنتاج "فرنسي بلجيكي أمريكي مصري" ويتطرق إلى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.