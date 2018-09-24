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ثقافة

شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:10 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
شنت منطقة أثار ميت رهينة حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الآثار بها، وهي الحملة الأكبر من نوعها بالمنطقة منذ فترة طويلة.

الحملة تمت بقيادة الدكتور إلهام أحمد كبير مفتشي المنطقة، وكشفت أسماء صلاح مفتشة آثار ميت رهينة أن الحملة تضمنت إزالة بيوت من الأسمنت المسلح بلغ عددها 28 بيتا، وسط اعتراضات كثيرة من الأهالي رغم أن المخالفات ثابتة.

وتابعت: تنفيذ الحملة تم بتنسيق وتعاون كبير من قوات الشرطة والقوات المسلحة، حيث تم هدم البيوت بالكامل ولم نخش أحد نظرا لتواجد قوات الجيش المصري والشرطة.
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة
شاهد .. 35 صورة من أكبر حملة لإزالة تعديات على أراضي آثار ميت رهينة

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