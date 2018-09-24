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رياضة

هاني رمزي: الفيفا أرسل لي دعوة لحضور حفل أفضل لاعب في العالم.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:13 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
عمرو ابوبكر
تلقى هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر، دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لحضور حفل اختيار أفضل لاعب في العالم، التي ستقام اليوم في إنجلترا.

وقال هاني رمزي، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "تلقيت الدعوة منذ ساعات وأحاول تجهيز نفسي من أجل السفر وحضور الحفلة".

وأرسل الفيفا فاكسًا رسميًا لهاني رمزي يدعوه فيه لحضور الحفل المقرر له اليوم، وينافس على الجائزة محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

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