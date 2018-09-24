وزير التعليم عن وفاة طالب: شيء طبيعي ومتوقع حدوثه.. فيديو

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على وفاة تلميذ داخل إحدى المدارس في أول أيام انطلاق العام الدراسي الجديد.



وأضاف شوقي في تصريحات هاتفية لبرنامج "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين" أن هناك 55 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية يتواجد بها أكثر 20 مليون طالب، معلقا: "شيء طبيعي وحوادث طبيعية جدا متوقعة".



ونوه وزير التربية والتعليم، بأنه من المتوقع حصول حوادث، مطالبا التركيز على الإيجابيات التي قامت به وزارة التربية والتعليم، موضحا أنه تم إحالة مدير المدرسة إلى التحقيق لمعرفة أسباب حصول الواقعة ومعاقبة المتسبب.



ونفى الدكتور طارق شوقي، حول ما تردد مؤخرا حول توقيع عقوبة غرامية على غياب الطلاب، قائلا: "لم أوقع على ذلك وماحدث هو مناقشة داخل أحد الاجتماعات فقط لاغير".



وأوضح أن مدرسة الضبعة النووية يتم بناؤها على أعلى مستوى ويتم تدريب الطلاب على أوسع نطاق، بالإضافة إلى اختيار الطلاب على نمط رفيع المستوى لم تتميز به من حساسية تامة.

