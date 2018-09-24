صدور أحببت مسيحي أول رواية تتحدث عن الزواج المدني

صدر للكاتبة هالة أبو السعود، مؤلفة كتاب "متمردة" رواية جديدة بالتعاون مع دار نشر كتبنا وهي رواية "أحببت مسيحي" أول رواية تتحدث عن الزواج المدني.



من أجواء الرواية " لكل من تناثرت حياته ثم بدأ يجمعها من جديد، المشاعر الجديدة هي من تزلزل قلوبنا".



من كتاب متمردة " كما تمردنا من قبل في ثورة الربيع العربي، هناك أشخاص لا بد من تمردهم على فساد ضمائرهم، إن الثورة الأشرس هي ثورة تصحيح النفس".