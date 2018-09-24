القومي للإنسان يفتتح ورشة عمل بالتعاون مع مكتب المفوض السامي

افتتح اليوم ورشة العمل التى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فى الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2018 تحت عنوان "الآليات الدولية لحقوق الإنسان إعداد التقارير لهيئات المعاهدات.





وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالآليات الدولية لحقوق الإنسان ، وخاصة آليات هيئات المعاهدات للأمم المتحدة ، وإعداد التقارير المقدمة إليها ، وذلك فى ضوء التزامات مصر الدولية.





يشارك فى الورشة عدد من باحثين المجلس القومى لحقوق الإنسان والأمومة والطفولة، القومى لشئون الإعاقة والقومى للمرأة و يشارك عدد من منظمات المجتمع المدنى.



