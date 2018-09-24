برلمانية: التعداد الاقتصادي الإلكتروني يفيد أصحاب المشروعات الصاعدة

أشادت النائبة نانسي نصير، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بإعلان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إطلاق التعداد الاقتصادي الالكتروني، مشيرة إلى أنه يهدف إلى وضع قاعدة بيانات كبيرة وغنية بالمعلومات مما تفيد أصحاب المشاريع الصاعدة.



وقالت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد" إن التعداد الاقتصادي الالكتروني سيكون مفيدا جدًا لصغار المستثمرين، خصوصًا حال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، مطالبة بوجود بعض التشجيعات من الحكومة ومن وزارة التخطيط لضم أكبر عدد من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وأيضًا وجود قوانين تسهل إجراءات دخولهم للقطاع الرسمي ووضع بعض الإعفاءات.



وطالبت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بأن يتم اتخاذ إجراءات إنشاء التعداد الاقتصادي الالكتروني بشكل سريع، وأن يكون هناك وفرة بالمعلومات لعمل قاعدة بيانات كبيرة وسليمة، وأن يتم التوضيح للعاملين في منظومة القطاع الغير رسمي أنه غير قانوني وأنه يمكن أن يتم تطبيق القانون عليهم لأنه غير مرخص.