طريقة عمل ساندوتش البيض إسبانش بالخضار للأطفال

مع دخول المدارس تعلمي طريقة عمل ساندوتش البيض إسبانش بالخضار لأولادك.
المكونات:
2 بيضة
2 ملعقة كبيرة لبن خالي الدسم
¼ كوب مشروم طازج مقطع شرائح
¼ كوب فلفل الون طازج مقطع
2-3 شرائح جبن قليل الدسم
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملح و فلفل حسب الرغبة
الطريقة:
اخلطي البيض في وعاء.
اضيفى معلقتين اللبن.
ضعي الزيت في المقلاية واضيفى البيض.
ضعي الخضار والجبن المقطع على ناحية واحدة من البيض.
اقلبيه على جانبه وقدميه.
المكونات:
2 بيضة
2 ملعقة كبيرة لبن خالي الدسم
¼ كوب مشروم طازج مقطع شرائح
¼ كوب فلفل الون طازج مقطع
2-3 شرائح جبن قليل الدسم
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملح و فلفل حسب الرغبة
الطريقة:
اخلطي البيض في وعاء.
اضيفى معلقتين اللبن.
ضعي الزيت في المقلاية واضيفى البيض.
ضعي الخضار والجبن المقطع على ناحية واحدة من البيض.
اقلبيه على جانبه وقدميه.