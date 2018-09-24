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طريقة عمل ساندوتش البيض إسبانش بالخضار للأطفال

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:17 ص
صدى البلد
ريهام قدري
مع دخول المدارس تعلمي طريقة عمل ساندوتش البيض إسبانش بالخضار لأولادك.

المكونات:

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة لبن خالي الدسم

¼ كوب مشروم طازج مقطع شرائح

¼ كوب فلفل الون طازج مقطع

2-3 شرائح جبن قليل الدسم

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح و فلفل حسب الرغبة

الطريقة:
اخلطي البيض في وعاء.

اضيفى معلقتين اللبن.

ضعي الزيت في المقلاية واضيفى البيض.

ضعي الخضار والجبن المقطع على ناحية واحدة من البيض.

اقلبيه على جانبه وقدميه.

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