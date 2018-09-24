طريقة عمل ساندوتش البيض إسبانش بالخضار للأطفال

مع دخول المدارس تعلمي طريقة عمل ساندوتش البيض إسبانش بالخضار لأولادك.



المكونات:



2 بيضة



2 ملعقة كبيرة لبن خالي الدسم



¼ كوب مشروم طازج مقطع شرائح



¼ كوب فلفل الون طازج مقطع



2-3 شرائح جبن قليل الدسم



1 ملعقة كبيرة زيت نباتي



ملح و فلفل حسب الرغبة



الطريقة:

اخلطي البيض في وعاء.



اضيفى معلقتين اللبن.



ضعي الزيت في المقلاية واضيفى البيض.



ضعي الخضار والجبن المقطع على ناحية واحدة من البيض.



اقلبيه على جانبه وقدميه.