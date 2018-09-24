فيلم يوم الدين يفتح الطريق إلى الأوسكار .. ناقدون: الفيلم له حظوظ جيدة في الوصول إلى قمة أفلام الأوسكار.. وعلى الدولة دعم هذه النوعية من الأعمال

بشير الديك: الدولة لابد أن تدعم هذه الأفلام

طارق الشناوي: متوقع وصوله لمراحل متقدمة

يوسف شريف رزق الله: لا يمكن التوقع للفيلم



يعقد صناع السينما آمالا كبيرة على فيلم "يوم الدين" أن يحقق إنجازا حقيقيا وذلك بعد ترشحه للأوسكار لأفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية خاصة بعد الإشادة التي لاحقت الفيلم فور عرضه في مهرجان كان السينمائي ثم عرضه في مهرجان الجونة السينمائي.



وتم ترشيح الفيلم بناء على اللجنة التي تم تشكيلها من قبل نقابة السينمائيين، لاختيار الفيلم الذي يمثل مصر في ترشيحات جوائز الأوسكار التي تمنح في الحفل الذي يقام بلوس أنجلوس في فبراير المقبل.



وأعلنت نقابة السينمائيين في جلسة تصويت حضرها 24 عضوا من سينمائيين ونقاد بعد أن أرسل 17 عضوا أصواتهم في أظرف "مغلقة" عن اختيار فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقى ليمثل مصر في الأوسكار، وشهدت الجلسات مناقشات مستمرة وجدل حول الفيلم، خاصة أنه لم يعرض حتى الآن حيث رأى البعض أن ترشيحه قبل عرضه تجاريا يوم 23 سبتمبر، قد يحرم مصر من هذا الترشح، ومن ثم يجب أن يتم اختيار فيلم آخر كبديل يكون حاصلا للمرتبة الثانية من الأصوات، وهو ما اقترحه المخرج علي بدرخان والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة والمركز القومي للسينما، وتم الاستقرار في النهاية على أن يكون فيلم "أخضر يابس" الأقرب إلى الترشح في حالة عدم عرض فيلم "يوم الدين".



وجاء القرار بعد أن اختارت اللجنة 5 أفلام في القائمة القصيرة، وجاء التصويت حيث حصل فيلم "يوم الدين" على 26 صوتا، بينما جاء في المركز الثاني فيلم "أخضر يابس" والذي حصل على 12 صوتا، أما فيلم "فوتوكوبي" فحصل على صوتين فقط، وجاء في المركز الرابع فيلم "تراب الماس" والذي حصل على صوت واحد، بينما تذيل القائمة فيلم "زهرة الصبار" الذي خرج خال الوفاض ولم يحصل على أي من الأصوات.



ويقول المؤلف بشير الديك عضو اللجنة: إن اختيار فيلم "يوم الدين" هو الأفضل من بين الأفلام التي قدمت، وأتصور أن له حظوظ جيدة ويتقدم في قائمة الأفلام التي يتم اختيارها للأوسكار، ولكن الفيلم أيضا يحتاج إلى دعم الدولة لتدفعه إلى الأمام مثلما يحدث فى جميع الدول العربية والأجنبية حيث يتم دعم الدولة للفيلم حتى يصل إلى أقصى المراحل التي يجب أن يحققها وهو ما تحقق في الفيلم اللبناني العام الماضى وهو بعنوان "القضية 23".



بينما يرى الناقد طارق الشناوي أن اختيار فيلم "يوم الدين" هو الأنسب، وأتصور أن الفيلم سيكون محل جدل واسع ويحقق مكانة مختلفة في قائمة الأوسكار، خاصة أن الفيلم له مردود إيجابي في الخارج، خاصة بعد عرضه بمهرجان كان السينمائي ومشاركته في المسابقة الرسمية ومنافسته على السعفة الذهبية، فالفيلم يمتلك كل المقومات التي تؤهله لاجتياز الصعوبات، حيث يقدم لنا المخرج أبو بكر شوقي لغة سينمائية تتوحد معها، وتعيش مع أبطاله معاناتهم وآلامهم.



وأوضح طارق أن الفيلم يحمل فكرة التسامح والحب حتى للجماد، وهو ما قدمه المخرج بمتعة سينمائية، فالفكرة جديدة ومختلفة على مجتمعنا، وهو ما نرغب فيه وأتمنى أن يحقق الفيلم المكانة التى يستحقها.



أما الناقد يوسف شريف رزق الله، فأكد أن اختيار فيلم "يوم الدين" هو الأفضل من بين الأفلام التي عرضت خلال هذا العام وأتصور أن الفيلم سيحقق ردود فعل إيجابية ولكن لا يمكن أن توقع مدى نجاحه ضمن قائمة الأفلام المرشحة للأوسكار وهل يمكن أن يصل ضمن أفضل 5 أفلام أو لا، وعلى الدولة أن تقف بجوار السينما التي قد تعبر بشكل إيجابي عن بلدنا في الخارج.