حقيقة فرض غرامة على غير المشاركين بالجمعية العمومية للنادي الأهلي

أكد خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فرض غرامة على الأعضاء الذين يتخلفون عن حضور الجمعية العمومية، وفقا للائحة الجديدة.



وتابع الدرندلي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "فرض الغرامة يستهدف تحفيز الأعضاء على المشاركة والتواجد"، مؤكدا تيسير الإجراءات على الأعضاء لحضور الجمعية العمومية.



وأشار الدرندلي، إلى أن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية سيتحقق بحضور 12 ألفا و500 عضو، مؤكدا دعم النادي لكافة الألعاب الرياضية، معلقًا: "حقوق الرعاية والبث توفر مليار جنيه".

