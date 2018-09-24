رد فعل جروس ولاعبي الزمالك على أهداف الفريق في مرمى المقاولون.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد"، رد فعل جروس مدرب الزمالك واللاعبين عقب إحراز الأهداف في المقاولون، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وعبر جروس عن سعادته بأهداف فريقه فى مرمى المقاولون.



وتغلب فريق الزمالك على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، ويتصدر المارد الأبيض ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة ويتجمد رصيد الذئاب عند 7 نقاط.

