أسباب تشنج العضلات وطرق القضاء عليها

التشنج العضلي، هو انقباض في إحدى عضلات الجسم أو اكثر وهذا الانقباض يظهر بشكل مفاجئ وغير إرادي، ويسبب آلام عابرة، ولا يعلم معظمنا تلك الأسباب وراء تلك الآلام المزعجة.



وبحسب ما جاء في موقع "ويب طب"، ينجم عن هذا التشنج عند تجمع كبير للحمض اللاكتي في النسيج العضلي، وحال الرغبة تجنب التشنجات فيجب تجنب القيام بمجهود عضلي كبير، وينصح بتناول 2 لتر ماء يوميًا وكذلك عمل تدليك وقائي يرخي العضلات ويحميها قبل الجهد.



ووفقا لما جاء في الموقع، فيجب الحرص على إثراء الغذاء بالمكونات الغذائية الأساسية والفيتامينات خصوصًا فيتامين (e) مثل الموز والأرز والحبوب، وهناك مواد غذائية يجب التقليل منها مثل الكافيين والأطعمة المملحة والتدخين.