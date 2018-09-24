محمد رحيم يطرح ألبومه الجديد ديسمبر المقبل

قرر الملحن والمطرب محمد رحيم طرح عدد من الأغنيات الخاصة بألبومه الجديد بطريقة السنجل على أن يتم طرح الالبوم كاملا فى ديسمبر المقبل.



وطرح رحيم أولى أغنيات ألبومه الغنائى الجديد والذي يعد الثاني له خلال مشواره الفنى منذ أن قدّم في العام 2008 ألبومه "كام سنة" وذلك من خلال برنامج اذاعى البوم فى 90 ثانية مع دنيا صلاح عبد الله.



ويعتزم رحيم تقديم باقة منوعة من الأغنيات في ألبومه الجديد، حيث يشمل الأغنية الإيقاعية، الرومانسية، والحزينة، علما بأنه قام بتأجيل تلك الخطوة، نظرًا لنشاطاته الفنية المتعددة مع كبار نجوم الوطن العربي.

