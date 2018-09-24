نهى بكر تكشف الملفات المحتمل مناقشتها بين السيسى وترامب.. فيديو

قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الكلمة التي سيدلي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستكون في غاية الأهمية لأنها توضح سياسة مصر الخارجية.



وأوضحت "بكر" خلال استضافتها ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع "عبر فضائية الأولى، أنه اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة سيتناول القضايا الشائكة بالمنطقة العربية إضافة إلى مناقشة سبل مكافحة الإرهاب الدولي.



وتابعت: "أعتقد أنه سيتم أيضا مناقشة إمكانية دعم الولايات المتحدة لمصر في المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد، إضافة إلى مناقشة استمرار التعاون في مجال المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.



