ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نهى بكر تكشف الملفات المحتمل مناقشتها بين السيسى وترامب.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:30 ص
صدى البلد
أسامة علي
قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الكلمة التي سيدلي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستكون في غاية الأهمية لأنها توضح سياسة مصر الخارجية.

وأوضحت "بكر" خلال استضافتها ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع "عبر فضائية الأولى، أنه اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة سيتناول القضايا الشائكة بالمنطقة العربية إضافة إلى مناقشة سبل مكافحة الإرهاب الدولي.

وتابعت: "أعتقد أنه سيتم أيضا مناقشة إمكانية دعم الولايات المتحدة لمصر في المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد، إضافة إلى مناقشة استمرار التعاون في مجال المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة المصري واتحاد العاصمة في الكونفدرالية بث مباشر 23-9-2018

آل باتشينو يرتبط عاطفيا بفنانة إسرائيلية تصغره بـ 39 سنة.. صور

رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على فروسينوني ويتصدر الكالشيو.. فيديو

الخطيب يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي

تامر حسني يفجر مفاجأة بشأن فيلم البدلة: انتظروا الجزء الثاني.. فيديو

أميرة سعودية وصاحبة أول منصب رياضي توجه رسالة للملك سلمان في اليوم الوطني

أفلام الكارتون تنهي حياة طفل على يد شقيقته بمدينة نصر

هاني رمزي يحسم موقف المنتخب من ضم أحمد علي.. فيديو

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

الفيفا يعلن أحقية محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

شاهد .. محمد صلاح فوق سور الصين العظيم

الخطيب يوضح لماذا رفض السير على خطى الأندية الأخرى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

فيديو

عيد عبد الملك يهاجم مدحت شلبي: إنت مين في مصر عشان تهددني.. فيديو
نهى بكر: السيسي أجرى 400 لقاء ثنائي بنيويورك السنوات الماضية.. فيديو
أحمد عيد: الجونة يسعى للدخول في المربع الذهبي.. فيديو
نهى بكر تكشف الملفات المحتمل مناقشتها بين السيسى وترامب.. فيديو
رد فعل جروس ولاعبي الزمالك على أهداف الفريق في مرمى المقاولون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟