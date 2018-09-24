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رياضة

أحمد عيد: الجونة يسعى للدخول في المربع الذهبي.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:31 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الجونة، أن فريقه يسعى للتواجد ضمن المربع الذهبي في الموسم الحالي للمشاركة في بطولات أفريقيا.

وقال عبد الملك في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة "صدى البلد"، إن فكرة وجود "الجونة" في المربع الذهبي والمشاركة في بطولة أفريقيا ليست مستحيلة خاصة أن الجونة يملك لاعبين مميزين.

وتابع أن الجونة يسعى لضم لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل من أجل مواصلة المستوى المميز للفريق مؤخرًا.

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