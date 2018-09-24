ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد.. رد فعل مرتضى منصور على أهداف الزمالك في المقاولون

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
حسن العمدة
رصدت عدسة صدي البلد، رد فعل مرتضي منصور خلال أهداف الزمالك في شباك المقاولون والتي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعبر مرتضى منصور عن سعادته بأهداف فريقه فى مدرجات بتروسبورت على طريقته الخاصة.

تغلب فريق الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ويتصدر المارد الأبيض ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة ويتجمد رصيد الذئاب عند 7 نقاط.

ترشيحاتنا

جدو: الأهلي مبياكلش حق حد وأزمة المستحقات لم تنتهِ.. فيديو

حضر في الجونة ومراكش وقرطاج.. لماذا يقاطع عادل إمام مهرجان القاهرة السينمائي ؟

تامر حسني يفجر مفاجأة بشأن فيلم البدلة: انتظروا الجزء الثاني.. فيديو

كريستيانو رونالدو يتمرد مرة أخرى ويغيب عن حفل جوائز The Best

وزير الخارجية الأمريكي: سنربح الحرب التجارية ضد الصين

رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على فروسينوني ويتصدر الكالشيو.. فيديو

مشاهدة مباراة المصري واتحاد العاصمة في الكونفدرالية بث مباشر 23-9-2018

عمر السعيد يصنع وأوباما يسجل ثانى أهداف الزمالك أمام المقاولون .. فيديو

رد فعل جروس ولاعبي الزمالك على أهداف الفريق في مرمى المقاولون.. فيديو

ميدو يكشف كواليس اجتماع فيفا مع أساطير كرة القدم

مفاجأة .. سيدة تلد طفلة حامل في سوهاج ..فيديو

الخطيب يطمئن أعضاء الأهلى بمدينة نصر ويبدد مخاوفهم من اللائحة الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

فيديو

أحمد عيد يكشف واقعة طريفة مع الحكم محمد فاروق.. فيديو
عيد عبد الملك يهاجم مدحت شلبي: إنت مين في مصر عشان تهددني.. فيديو
نهى بكر: السيسي أجرى 400 لقاء ثنائي بنيويورك السنوات الماضية.. فيديو
أحمد عيد: الجونة يسعى للدخول في المربع الذهبي.. فيديو
نهى بكر تكشف الملفات المحتمل مناقشتها بين السيسى وترامب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟