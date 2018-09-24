شاهد.. رد فعل مرتضى منصور على أهداف الزمالك في المقاولون

رصدت عدسة صدي البلد، رد فعل مرتضي منصور خلال أهداف الزمالك في شباك المقاولون والتي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وعبر مرتضى منصور عن سعادته بأهداف فريقه فى مدرجات بتروسبورت على طريقته الخاصة.



تغلب فريق الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ويتصدر المارد الأبيض ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة ويتجمد رصيد الذئاب عند 7 نقاط.

