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فن

كارول سماحة تطرح كليب أغنية مبروك لقلبي .. اليوم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:15 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تطرح اليوم المطربة كارول سماحة كليب أغنيتها الجديدة "مبروك لقلبي"، وذلك عبر القناة الرسمية اليوتيوب وذلك بعد أن قدمت البرومو الخاص بالاغنية منذ أيام قليلة.

"مبروك لقلبي" من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع بلال الزين، إنتاج كارول سماحة، وإخراج جيل جبري.

يذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية "صحابي"، وهي من كلمات نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج داني داغر.

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