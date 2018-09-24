ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نضال الشافعي يصور المحترف في شرم الشيخ الأسبوع المقبل

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 06:15 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قرر إبرام نشأت، البدء فى تصوير فيلم "المحترف" فى مدينة شرم الشيخ الاسبوع المقبل حيث تتضمن المشاهد عددا من الفنانين منهم نضال الشافعي ومنة فضالي.

ومن المتوقع أن يستمر التصوير في شرم الشيخ لما يقرب من ثلاثة أيام ليعود طاقم العمل للقاهرة؛ لاستكمال التصوير حتى نهاية الشهر المقبل.

الفيلم الجديد من بطولة نضال الشافعي ومنة فضالى وإيهاب فهمي ومجدي كامل، ومن تأليف حسام موسى ومن إخراج إبرام نشأت.

ترشيحاتنا

أفلام الكارتون تنهي حياة طفل على يد شقيقته بمدينة نصر

حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم الإثنين

أميرة سعودية وصاحبة أول منصب رياضي توجه رسالة للملك سلمان في اليوم الوطني

مرتضى منصور: أرفض خوض الزمالك مبارياته بالدوري قبل انتهاء الأهلي من مؤجلاته

تعليق صلاح محسن على مشاركاته المحدودة مع الأهلي.. فيديو

محمد صلاح يستعد لدخول أفضل تشكيل في العالم لـ 2018

هانى حتحوت يكشف مفاجأة عن اقتراب محمد صلاح من التتويج بلقب الأفضل في العالم

اليوم.. نظر طعن المتهمين فى قضية رشوة وزارة الزراعة على حبسهم

6 أسباب تدفعك لشراء iPhone XS Max.. و 3 أسباب تمنعك

مدير آثار الهرم: صور شخصية ميكي ماوس في مصر تمت بتصريح رسمي

تعليق أحمد عيد عبد الملك على تجاوز رقم محمود الخطيب التاريخي.. فيديو

جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

فيديو

جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو
أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو
جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو
أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو
جدو: مباراة حورويا كانت صعبة ولكن الأهلي لا يخذل جمهوره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟