مدير آثار الهرم: صور شخصية ميكي ماوس في مصر تمت بتصريح رسمي

كشف أشرف محيي مدير عام آثار الهرم، أن "ميكى ماوس" حضر للمنطقة لالتقاط مجموعة صور أمام الأهرامات، وذلك خلال زيارة شخصيات ديزني إلى مصر في إطار عروض "ديزني لايف".



ونفى محيي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إقامة أي مظاهر احتفالية بالمنطقة، مشيرا إلى أنه فقط تم التقاط صورة لميكي ماوس وميني ماوس أمام الأهرامات وكان معهم أعضاء من تنشيط السياحة، وكان معهم تصريح تصوير وقاموا بدفع رسوم التصوير المقررة قانونا.



وعن أهمية حدث مثل هذا خاصة أن شخصيات ميكي ماوس مشهورة في العالم كله، قال محيي: هذه رسالة للعالم أن الأهرامات هي قبلة المشاهير ورسالة أن مصر آمنة ورواج الصور وخلفهم الهرم مهمة.