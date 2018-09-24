ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مدير آثار الهرم: صور شخصية ميكي ماوس في مصر تمت بتصريح رسمي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:33 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف أشرف محيي مدير عام آثار الهرم، أن "ميكى ماوس" حضر للمنطقة لالتقاط مجموعة صور أمام الأهرامات، وذلك خلال زيارة شخصيات ديزني إلى مصر في إطار عروض "ديزني لايف".

ونفى محيي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إقامة أي مظاهر احتفالية بالمنطقة، مشيرا إلى أنه فقط تم التقاط صورة لميكي ماوس وميني ماوس أمام الأهرامات وكان معهم أعضاء من تنشيط السياحة، وكان معهم تصريح تصوير وقاموا بدفع رسوم التصوير المقررة قانونا.

وعن أهمية حدث مثل هذا خاصة أن شخصيات ميكي ماوس مشهورة في العالم كله، قال محيي: هذه رسالة للعالم أن الأهرامات هي قبلة المشاهير ورسالة أن مصر آمنة ورواج الصور وخلفهم الهرم مهمة.

ترشيحاتنا

الخطيب يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي

عمر السعيد يصنع وأوباما يسجل ثانى أهداف الزمالك أمام المقاولون .. فيديو

مفاجأة .. سيدة تلد طفلة حامل في سوهاج ..فيديو

ضبط كميات من الحشيش والحبوب المخدرة وأكثر من نصف مليون جنيه في بلبيس

شاهد.. رد فعل مرتضى منصور على أهداف الزمالك في المقاولون

مرض نادر يمنع مراهقة بريطانية من البكاء والاستحمام.. صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

لفته إنسانية من نيمار في مباراة سان جير مان مع رين.. صور

جدو: الأهلي مبياكلش حق حد وأزمة المستحقات لم تنتهِ.. فيديو

رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على فروسينوني ويتصدر الكالشيو.. فيديو

داعش يؤكد بالدليل مسئوليته عن الهجوم ضد الحرس الثوري الإيراني.. فيديو

وزير التعليم عن وفاة طالب: شيء طبيعي ومتوقع حدوثه.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

فيديو

عيد عبد الملك يهاجم مدحت شلبي: إنت مين في مصر عشان تهددني.. فيديو
نهى بكر: السيسي أجرى 400 لقاء ثنائي بنيويورك السنوات الماضية.. فيديو
أحمد عيد: الجونة يسعى للدخول في المربع الذهبي.. فيديو
نهى بكر تكشف الملفات المحتمل مناقشتها بين السيسى وترامب.. فيديو
رد فعل جروس ولاعبي الزمالك على أهداف الفريق في مرمى المقاولون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟