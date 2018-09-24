خالد الدرندلي: لائحة الأهلي تمنح الفرصة للشباب للترشح على كرسي الرئاسة

قال خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن اللائحة الجديدة تنص على أحقية الشباب الأعضاء في الترشح على كرسي رئاسة النادي.



وتابع الدرندلي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد "الحصول على مؤهل عالي مر عليه سنة، أن يكون المترشح أدى الخدمة العسكرية من ضمن شروط الترشح على عضوية مجلس إدارة الأهلي"، مشيرا إلى أن النادي يستقبل الجماهير منذ فترة تسجيل بياناتهم لحضور المباريات.



وأشار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى أن عمليات تسجيل بيانات الجماهير إلكترونيا سيمنع حدوث أي مشكلة خلال المباريات.

