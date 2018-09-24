ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خالد الدرندلي: لائحة الأهلي تمنح الفرصة للشباب للترشح على كرسي الرئاسة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:09 ص
صدى البلد
توك شو
قال خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن اللائحة الجديدة تنص على أحقية الشباب الأعضاء في الترشح على كرسي رئاسة النادي.

وتابع الدرندلي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد "الحصول على مؤهل عالي مر عليه سنة، أن يكون المترشح أدى الخدمة العسكرية من ضمن شروط الترشح على عضوية مجلس إدارة الأهلي"، مشيرا إلى أن النادي يستقبل الجماهير منذ فترة تسجيل بياناتهم لحضور المباريات.

وأشار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى أن عمليات تسجيل بيانات الجماهير إلكترونيا سيمنع حدوث أي مشكلة خلال المباريات.

ترشيحاتنا

مرض نادر يمنع مراهقة بريطانية من البكاء والاستحمام.. صور

أول يوم مدارس .. وفاة تلميذ بسبب التختة الأولى.. وفقأ عين آخر.. وحالات هروب جماعى

وزير التعليم عن وفاة طالب: شيء طبيعي ومتوقع حدوثه.. فيديو

البحوث الإسلامية يكشف عن صلاة يحبها الله تعالى

اليوم.. الحكم فى طعن 135 متهما بقضية مذبحة كرداسة على حبسهم

انتبه.. 7 كلمات أوصى رسول الله أحباءه بالدعاء بها عقب كل صلاة

أميرة سعودية وصاحبة أول منصب رياضي توجه رسالة للملك سلمان في اليوم الوطني

الخطيب يطمئن أعضاء الأهلى بمدينة نصر ويبدد مخاوفهم من اللائحة الجديدة

جدو: الأهلي مبياكلش حق حد وأزمة المستحقات لم تنتهِ.. فيديو

السعودية تدخل موسوعة جينيس بأكبر علم يشكل بالألعاب النارية .. فيديو وصور

هاني رمزي يحسم موقف المنتخب من ضم أحمد علي.. فيديو

شاهد.. ميسي يتجاهل حكم مباراة جيرونا ويرفض مصافحته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

فيديو

جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو
أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو
جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو
أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو
جدو: مباراة حورويا كانت صعبة ولكن الأهلي لا يخذل جمهوره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟