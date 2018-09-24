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نهى بكر: مصر تسعى لإصلاح الجمعية العامة للأمم المتحدة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:11 ص
الدكتورة نهى بكر
الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية
أسامة
قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمر بأسوأ حالاتها منذ فترة طويلة.

وأضافت "بكر" خلال استضافتها ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنها تعتقد أن جزء من خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتطرق إلى رؤية مصر فى إصلاح منظمة الأمم المتحدة، مؤكدا أن إصرار الرئيس السيسى على المشاركة في هذه الدورة يبث رسالة مرادفها تأكيد احترام مصر للشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأوضحت "بكر" أن مصر لديها مبادرات مهمة في كيفية إصلاح منظمة الأمم المتحدة بدأت مسيرتها عام 1993 عندما بدأت باقتراح أجندة السلام.

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