جدو: مباراة حورويا كانت صعبة ولكن الأهلي لا يخذل جمهوره.. فيديو

تحدث محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة عن مباراة الأهلي وحورويا الغيني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال جدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": المباراة كانت ممتعة والظروف قبل المباراة صعبة خاصًة بعد خروج رؤوس المجموعات الأخرى.



وأضاف أن الأهلي لا يخذل جمهوره مع وجود لعيبة مؤثرة مثل عاشور وفتحي ووليد سليمان لهم دور كبير في الفوز.



وأوضح لاعب الأهلي السابق أن مباراة الأهلي المقبلة في نصف النهائي أمام وفاق سطيف ستكون صعبة ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي، وأرى أن البطولة قريبة من الفريق هذا الموسم.

