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مرأة

نصائح مهمة للحفاظ على صحة الأظافر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:13 ص
صدى البلد
علا أحمد
لا يعلم الكثير منا الأسباب التي تؤدى للإصابة بتلف الأظافر والتعرض للإصابة بكسرها باستمرار، بالإضافة إلى ذلك فتصاب كثير من الفتيات بتغيير لون الأظافر، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الحقائق حول الأظافر.

فكما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي، فإن طلاء الأظافر يتسبب في التعرض لضعف الأظافر وتلفها وذلك بسبب المواد الكيميائية الموجودة داخل تلك الألوان، وكذلك الأسيتون والذي يحتوي على مواد كميائية خطيرة تسبب تآكل طبقات الأظافر، وهو ما يسبب مزيد من المشكلات للأظافر.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن تقليم الأظافر بواسطة المبرد يعتبر صحيا أكثر من استخدام القصافة أو المقص لتقليمها، كما يجب الحرص على وضع الأظافر في محلول الماء بالملح.

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