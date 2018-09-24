براءة أثري من اختفاء تمثال بالمنيا .. صور

كشفت مصادر بالآثار تفاصيل براءة علي البكري مـدير عـام منطقة آثــار المنيــا الجنـــوبية بملـوي من اختفاء تمثال من الحجر الجيري مستخرج من حفائر جبل الطير البحرية منذ عام 2008.



وقالت المصادر، إنه طبقا لمجموعة صور ومستندات ومحاضر رسمية، تم تحديد مكان وجود القطعة المفقودة، وفقا لما جاء بتقرير لجنة الجرد بالمخزن المتحفى بالأشمونين، والقطعة تم اكتشافها بحفائر جبل الطير البحرية موسم 2007 - 2008، وتم إيداعها بالمخزن 18\2\ 2008 بموجب محضر إيداع رسمي.



وطبقا للمصادر التمثال غير كامل وفاقد الرأس والقاعدة ويحمل تفاصيل وفن الدولة القديمة، وعند الجرد الموسم الحالي لم يتم العثور على التمثال، وأثبتت لجنة مشكلة ذلك دون فحص دقيق للأعداد الكبيرة في المخزن.



وبعد الفحص، تبين أن التمثال مسجل بمعرفتي بسجل قيد الآثار رقم 4 بتاريخ 3\5\2012، وذلك من ضمن القطع المسجلة بحفائر جبل الطير تحت رقم 5281، ومسلم عهدة أثرية للأثري هيثم محمد، مما برأ الأثري علي البكري.