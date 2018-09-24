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رياضة

أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:15 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب الجونة، أنه من الصعب على نادي بيراميدز تكوين شعبية أو جماهيرية في الوسط الكروي خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الملك في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن مانشستر سيتي موجود منذ سنوات في الدوري الإنجليزي ولا يملك شعبية مثل فرق أخرى، موضحًا أن الأسيوطي لعب موسمين في الدوري الممتاز قبل تحويله إلى نادي بيراميدز.

وواصل حديثه أن بيراميدز لو فاز بكل البطولات لن يعوض ثمن البرازيلي كينو الذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار، مشيرا إلى أن كينو أفضل لاعب في الدوري.

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