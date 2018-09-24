جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو

أكد محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة، أن هدفه العودة لصفوف منتخب مصر، خلال الفترة القادمة.



وقال جدو خلال تصريحاته في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، أن طموحه اللعب مع منتخب مصر في الفترة المقبلة متمنيًا أن تتيح له فرصة بالتواجد.



وأكمل: "مع أدائي الحالي يمكن أن تتيح لي فرصة التواجد عبر بوابة الجونة".

