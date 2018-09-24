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رياضة

جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:08 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال اللاعب محمد ناجي جدو، إن أداء صديقه اللاعب أحمد عيد عبدالملك بنادي الجونة، والمستوى الذي يقدمه خلال هذا الموسم جيد.

وأكد جدو خلال تصريحات في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، أن عبدالملك إضافة لأي فريق، ويملك خبرات تصنع الفارق مع أي فريق، موضحا أن عبد الملك يستطيع كسر نادي المائة، ونملك كل المقومات من أجل تحقيق شئ جيد في الدوري.

وأضاف: "هدفنا الآن تجميع النقاط للبقاء في الدوري، لأننا مازالنا في البداية، وكل الفرق مهددة حتى الآن بالهبوط لأنها لم تصل لعدد النقاط التي يضمن لها البقاء.

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