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رياضة

أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:28 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الجونة، أن العديد من الجماهير تضعه في تشابه مع كوستا مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني بسبب العصبية الزائدة.

وقال عبد الملك في برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت، عبر شاشة "صدى البلد": "البعض يشبهني بكوستا في العصبية والتكشيرة داخل أرض الملعب"، متابعًا: "ولكني أرى أن كوستا عصبي أكثر مني، هو يقوم بأذية اللاعبين بدون كرة وبيضرب اللاعبين لكن أنا لا".

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