السكك الحديدية: اشتراكات الطلاب مخفضة بنسبة 96%

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إنهم لم يواجهوا أي صعوبات في نقل الطلاب في اليوم الأول للدراسة، مؤكدا أنهم على أتم استعداد منذ أسبوعين.



وأضاف رسلان في تصريحات هاتفية لفضائية "دي إم سي"، أنه تم تعديل مواعيد 34 قطارًا وانتظام كامل للقطارات في الفترة الصباحية.



وأردف: "لدينا 31 مكتب اشتراك على مستوى الجمهورية، والاشتراكات مخفضة للطلاب بنسبة 96%".



وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى التعاقد مع 100 جرار جديد، وتأهيل 80 جرارا، إضافة إلى توقيع أكبر عقد توريد عربات منذ تاريخ السكك الحديدية مع شركة روسية خلال هذا الأسبوع".