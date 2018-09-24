أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: الفيتو الأمريكي يعرقل حل القضية الفلسطينية.. وزير التعليم يكشف موعد توزيع أجهزة التابلت على الطلاب.. الإسكان: مهلة شهر للفائزين في قرعة الإسكان الاجتماعي

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:



أحمد موسى: الفيتو الأمريكي يعرقل حل القضية الفلسطينية.

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رئيس الوزراء يعلن عن جاهزية مركز الإصابات والطوارئ بأسيوط خلال عام ونصف.

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الإسكان: مهلة شهر للفائزين في قرعة الإسكان الاجتماعي.

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ماجد عبد الفتاح: القادة العرب يجتمعون لحماية الشعب الفلسطيني.

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تحويل أنظمة دفع المعاملات المالية إلكترونيا مطلع العام المقبل.

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محافظ أسيوط يكشف تفاصيل ونتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة.

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وزير التعليم يكشف موعد توزيع أجهزة التابلت على الطلاب.





مستشارة سابقة بالبيت الأبيض تكشف سبب انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط.

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إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية بمدينة ناصر غرب أسيوط.

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مفاجأة .. ولادة طفلة تحمل شقيقتها التوأم داخل بطنها بسوهاج.

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تامر حسني يفجر مفاجأة بشأن فيلم البدلة: انتظروا الجزء الثاني.

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