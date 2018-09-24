ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: الفيتو الأمريكي يعرقل حل القضية الفلسطينية.. وزير التعليم يكشف موعد توزيع أجهزة التابلت على الطلاب.. الإسكان: مهلة شهر للفائزين في قرعة الإسكان الاجتماعي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 06:07 ص
صدى البلد
أسامة علي
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.

صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:

أحمد موسى: الفيتو الأمريكي يعرقل حل القضية الفلسطينية.
.

رئيس الوزراء يعلن عن جاهزية مركز الإصابات والطوارئ بأسيوط خلال عام ونصف.
.

الإسكان: مهلة شهر للفائزين في قرعة الإسكان الاجتماعي.
.

ماجد عبد الفتاح: القادة العرب يجتمعون لحماية الشعب الفلسطيني.
.

تحويل أنظمة دفع المعاملات المالية إلكترونيا مطلع العام المقبل.
.

محافظ أسيوط يكشف تفاصيل ونتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة.
.

وزير التعليم يكشف موعد توزيع أجهزة التابلت على الطلاب.


مستشارة سابقة بالبيت الأبيض تكشف سبب انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط.
.

إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية بمدينة ناصر غرب أسيوط.
.

مفاجأة .. ولادة طفلة تحمل شقيقتها التوأم داخل بطنها بسوهاج.
.

تامر حسني يفجر مفاجأة بشأن فيلم البدلة: انتظروا الجزء الثاني.
.

ترشيحاتنا

أحمد عيد يكشف واقعة طريفة مع الحكم محمد فاروق.. فيديو

حكم تأخير الغسل من الجنابة ليوم آخر

اليوم.. نظر طعن المتهمين فى قضية رشوة وزارة الزراعة على حبسهم

وزير التعليم عن وفاة طالب: شيء طبيعي ومتوقع حدوثه.. فيديو

شاهد .. محمد صلاح فوق سور الصين العظيم

السعودية تدخل موسوعة جينيس بأكبر علم يشكل بالألعاب النارية .. فيديو وصور

أفلام الكارتون تنهي حياة طفل على يد شقيقته بمدينة نصر

حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم الإثنين

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: الفيتو الأمريكي يعرقل حل القضية الفلسطينية.. وزير التعليم يكشف موعد توزيع أجهزة التابلت على الطلاب.. الإسكان: مهلة شهر للفائزين في قرعة الإسكان الاجتماعي

مفاجأة .. اكتشاف علاج جديد للعديد من أنواع السرطان

نضال الشافعي يصور المحترف في شرم الشيخ الأسبوع المقبل

مرض نادر يمنع مراهقة بريطانية من البكاء والاستحمام.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

فيديو

جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو
أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو
جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو
أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو
جدو: مباراة حورويا كانت صعبة ولكن الأهلي لا يخذل جمهوره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟