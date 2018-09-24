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منوعات

ألمانيا تطلق أول ترام ذاتي القيادة في العالم يطوف شوارع مدينة بوتسدام

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:28 ص
صدى البلد
أ ش أ
أطلقت ألمانيا أول ترام ذاتي القيادة في العالم بمدينة "بوتسدام" مجهز للتعامل بشكل أفضل مع الزحام اليومي والكوارث المحتملة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن الترام مزود بأكثر من رادار وضوء ليزر واستشعار بالكاميرا ليتمكن من تصوير ما يحدث داخله وخارجه للاستجابة للحوادث بشكل أفضل من الإنسان.

وأضافت أن فريقا من 50 شخصا بين متخصصين كمبيوتر ومهندسين وعلماء رياضيات وفيزياء في شركة "سيمنس" الألمانية، كانوا وراء صنع الترام الذي انطلق في رحلته الأولى، الجمعة الماضي.

وأشارت إلى أن الترام يتعامل مع دراجات وعربات أطفال وسيارات تعبر القضبان بشكل عشوائي طوال رحلته التي تبلغ 6 كيلومترات عبر بوتسدام.

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