ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة عمل توست فرنساوي بخطوات سهلة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:24 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الحطيبي طريقة عمل طريقة توست فرنساوي بالجبنة والبسطرمة بشكل يناسب الساندويتشات المدرسية.

المقادير:
شرائح توست، بسطرمة، جبنة كريمية، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، لبن، بيض، ملح، فلفل أسود، زبدة.

طريقة التحضير:
* يضرب البيض مع اللبن والفلفل الأسود والملح.

* تخلط الجبن ثم تعد بين شريحتين توست ويغمر الساندويتش من الوجهين في خليط البيض واللبن ثم يحمر في الزبدة.

* تضاف البسطرمة ثم تضاف شريحة توست ثالثة وتكرر الخطوة السابقة ويقدم.

ترشيحاتنا

ميدو يكشف كواليس اجتماع فيفا مع أساطير كرة القدم

عيد عبد الملك يهاجم مدحت شلبي: إنت مين في مصر عشان تهددني.. فيديو

إصابة 16 شخصا في حادث بالوادي الجديد

أسعار الذهب اليوم الاثنين

العثور على ثعبان نادر برأسين.. فيديو

تعليق أحمد عيد عبد الملك على تجاوز رقم محمود الخطيب التاريخي.. فيديو

كيف تتعاملين مع ابنك عند رفض الاستيقاظ باكرا للمدرسة

أفلام الكارتون تنهي حياة طفل على يد شقيقته بمدينة نصر

الولايات المتحدة ترد على اتهامات إيران لها بتنفيذ هجوم الأهواز

مرتضى منصور: لن نخوض مباريات بالدوري في هذه الحالة

وفاة أمين صندوق نادي الزمالك

وزير الخارجية الأمريكي: سنربح الحرب التجارية ضد الصين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

يسرا ومنى ورانيا يتنافسن على الأجمل بحفل موسيقى أفلام شاهين بالجونة.. صور

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

فيديو

طريقة عمل توست فرنساوي بخطوات سهلة
جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو
أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو
جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو
أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟