طريقة عمل توست فرنساوي بخطوات سهلة

يقدم الشيف الحطيبي طريقة عمل طريقة توست فرنساوي بالجبنة والبسطرمة بشكل يناسب الساندويتشات المدرسية.
المقادير:
شرائح توست، بسطرمة، جبنة كريمية، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، لبن، بيض، ملح، فلفل أسود، زبدة.
طريقة التحضير:
* يضرب البيض مع اللبن والفلفل الأسود والملح.
* تخلط الجبن ثم تعد بين شريحتين توست ويغمر الساندويتش من الوجهين في خليط البيض واللبن ثم يحمر في الزبدة.
* تضاف البسطرمة ثم تضاف شريحة توست ثالثة وتكرر الخطوة السابقة ويقدم.
المقادير:
شرائح توست، بسطرمة، جبنة كريمية، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، لبن، بيض، ملح، فلفل أسود، زبدة.
طريقة التحضير:
* يضرب البيض مع اللبن والفلفل الأسود والملح.
* تخلط الجبن ثم تعد بين شريحتين توست ويغمر الساندويتش من الوجهين في خليط البيض واللبن ثم يحمر في الزبدة.
* تضاف البسطرمة ثم تضاف شريحة توست ثالثة وتكرر الخطوة السابقة ويقدم.