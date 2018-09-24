طريقة عمل توست فرنساوي بخطوات سهلة

يقدم الشيف الحطيبي طريقة عمل طريقة توست فرنساوي بالجبنة والبسطرمة بشكل يناسب الساندويتشات المدرسية.



المقادير:

شرائح توست، بسطرمة، جبنة كريمية، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، لبن، بيض، ملح، فلفل أسود، زبدة.



طريقة التحضير:

* يضرب البيض مع اللبن والفلفل الأسود والملح.



* تخلط الجبن ثم تعد بين شريحتين توست ويغمر الساندويتش من الوجهين في خليط البيض واللبن ثم يحمر في الزبدة.



* تضاف البسطرمة ثم تضاف شريحة توست ثالثة وتكرر الخطوة السابقة ويقدم.