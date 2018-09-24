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رياضة

تعليق صلاح محسن على مشاركاته المحدودة مع الأهلي.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:18 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
عبد العزيز جمال
قال اللاعب صلاح محسن، مهاجم نادي الأهلي، إن مستواه ثابت، مشيرا إلى إنه ينفذ تعليمات المدير الفني في الملعب، موضحا : "المدير الفني زي ما بيقول لي بنزل أنفذ، 10 دقائق 5 دقائق مبتفرقش، دي سمة نادي الأهلي على طول".

وتابع خلال لقائه على قناة أون سبورت أمس الأحد ، : " أي لاعب بينزل في أي وقت بيأدي اللي عليه من أجل جمهور الأهلي".

وعن مواجهتي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في دوري الأبطال، أكد : "أي ماتش بنلعبه بيبقى صعب جدًا، الماتشات السهلة عندنا بتبقى أصعب من الماتشات الصعبة».

جدير بالذكر أن «محسن» سجل هدف الأهلي الثالث في شباك حوريا الغيني، في المباراة التي انتهت لصالح الأحمر برباعية نظيفة، مساء السبت، في ختام دور الثمانية من دوري الأبطال.

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