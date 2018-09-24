ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

Sony تطرح سماعة WH-1000XM3 عازلة للضوضاء

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:58 ص
صدى البلد
كريم جمال
طرحت شركة سوني اليابانية سماعة جديدة تحمل اسم "WH-1000XM3"، وهى الأفضل فى فئتها لعزل الصوت الخارجي تمامًا، لدرجة أنه يوصي بها فى سباقات فورمولا بسبب الضجيج العالى.

أدخلت سوني تحسينات بالجملة لتتفوق السماعة الجديد على شقيقتها الكبري 1000X’s، بالإضافة لكونها مجهزة للعمل بشكل مثالى على هاتف آيفون X.

تمتلك السماعة الجديدة بطارية تدوم للعمل لمدة 10 ساعات متواصلة، بينما تم تصميمها من خامات مميزة لتصبح مريحة لأقصى درجة مع الاستخدام الشاق.
Sony تطرح سماعة WH-1000XM3 عازلة للضوضاء
Sony تطرح سماعة WH-1000XM3 عازلة للضوضاء
Sony تطرح سماعة WH-1000XM3 عازلة للضوضاء
Sony تطرح سماعة WH-1000XM3 عازلة للضوضاء

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية جديدة خلال أيام

هانى حتحوت يكشف مفاجأة عن اقتراب محمد صلاح من التتويج بلقب الأفضل في العالم

شاهد.. ميسي يتجاهل حكم مباراة جيرونا ويرفض مصافحته

رد ناري من عصام الحضري على هجوم جمهور الإسماعيلي.. صورة

المصري يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري

عيد عبد الملك: أنا زملكاوي وأتمنى تسجيل هدفي الـ100 بقميص الفريق.. فيديو

أول يوم مدارس .. وفاة تلميذ بسبب التختة الأولى.. وفقأ عين آخر.. وحالات هروب جماعى

الهيئة القومية للبريد تزف بشرى سارة للمصريين في الخارج والداخل

رئيس المقاولون العرب: تنفيذ مشروع هضبة أسيوط بطول 22 كم بين الصخور

تعرف على موعد انطلاق برنامج المسابقات أراب جوت تالنت

تامر حسني يفجر مفاجأة بشأن فيلم البدلة: انتظروا الجزء الثاني.. فيديو

مرض نادر يمنع مراهقة بريطانية من البكاء والاستحمام.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

فيديو

جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو
أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو
جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو
أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو
جدو: مباراة حورويا كانت صعبة ولكن الأهلي لا يخذل جمهوره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟