Sony تطرح سماعة WH-1000XM3 عازلة للضوضاء

طرحت شركة سوني اليابانية سماعة جديدة تحمل اسم "WH-1000XM3"، وهى الأفضل فى فئتها لعزل الصوت الخارجي تمامًا، لدرجة أنه يوصي بها فى سباقات فورمولا بسبب الضجيج العالى.



أدخلت سوني تحسينات بالجملة لتتفوق السماعة الجديد على شقيقتها الكبري 1000X’s، بالإضافة لكونها مجهزة للعمل بشكل مثالى على هاتف آيفون X.



تمتلك السماعة الجديدة بطارية تدوم للعمل لمدة 10 ساعات متواصلة، بينما تم تصميمها من خامات مميزة لتصبح مريحة لأقصى درجة مع الاستخدام الشاق.