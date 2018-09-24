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أمن أسوان يضبط عاطلا بحوزته 27 كجم بانجو.. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:59 ص
أمن أسوان يضبط عاطل
أمن أسوان يضبط عاطل بحوزته 27 كجم بانجو.. صور
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تحت إشراف اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وخاصة فى مجال قضايا مكافحة المخدرات.

وكانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام المدعو "صلاح .م 22 سنة - عاطل"، ومقيم بدائرة مركز كوم أمبو بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه من المتعاطين نظير مقابل مادي مستخدمًا في ذلك السيارة خاصته ماركة "تويوتا" ربع نقل.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو، من إلقاء القبض على المذكور وبحوزته 9 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى ( 27 ) كيلو جراما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
أمن أسوان يضبط عاطلا بحوزته 27 كجم بانجو.. صور
أمن أسوان يضبط عاطلا بحوزته 27 كجم بانجو.. صور
أمن أسوان يضبط عاطلا بحوزته 27 كجم بانجو.. صور

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