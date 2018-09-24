أهالي قطر يحتفلون بالعيد الوطني للسعودية سرا .. فيديو

من احتفالات أهلنا في الدوحة بمناسبة اليوم الوطني. يحتفلون بالسر خوفًا من #تنظيم_الحمدين والقوات الأجنبية ولكنهم يأبون إلا مشاركة أهلهم في السعودية فرحتهم.

أقر الله أعيننا بهم قريبًا إن شاء الله بعد زوال غمتهم وهمهم وكربتهم. pic.twitter.com/rzbQ63tuFG — سعود القحطاني (@saudq1978) September 24, 2018

نشر المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، شريط فيديو لاحتفال أهل قطر بالعيد الوطني السعودي سرا، وذلك خوفا من تنظيم الحمدين على حد وصفه.وكتب القحطاني في تعليقه على شريط الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من احتفالات أهلنا في الدوحة بمناسبة اليوم الوطني، يحتفلون بالسر خوفًا من تنظيم الحمدين والقوات الأجنبية ولكنهم يأبون إلا مشاركة أهلهم في السعودية فرحتهم".وأضاف: "أقر الله أعيننا بهم قريبًا إن شاء الله بعد زوال غمتهم وهمهم وكربتهم".