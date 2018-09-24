ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أهالي قطر يحتفلون بالعيد الوطني للسعودية سرا .. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:20 ص
احتفالات السعودية
احتفالات السعودية بالعيد الوطني
شريف سيد
نشر المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، شريط فيديو لاحتفال أهل قطر بالعيد الوطني السعودي سرا، وذلك خوفا من تنظيم الحمدين على حد وصفه.

وكتب القحطاني في تعليقه على شريط الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من احتفالات أهلنا في الدوحة بمناسبة اليوم الوطني، يحتفلون بالسر خوفًا من تنظيم الحمدين والقوات الأجنبية ولكنهم يأبون إلا مشاركة أهلهم في السعودية فرحتهم".

وأضاف: "أقر الله أعيننا بهم قريبًا إن شاء الله بعد زوال غمتهم وهمهم وكربتهم".

ترشيحاتنا

جماهير الزمالك يلقون الزجاجات على لاعب المقاولون أثناء تبديله القميص.. فيديو

علماء: كارثة مناخية يشهدها العالم الفترة القادمة

تعليق أحمد عيد عبد الملك على تجاوز رقم محمود الخطيب التاريخي.. فيديو

السيسي يشارك في قمة مانديلا للسلام بالأمم المتحدة ويلتقي ترامب .. اليوم

وزير الخارجية الأمريكي: سنربح الحرب التجارية ضد الصين

رئيس المقاولون العرب: تنفيذ مشروع هضبة أسيوط بطول 22 كم بين الصخور

أحمد عيد يكشف واقعة طريفة مع الحكم محمد فاروق.. فيديو

اتحاد الكرة يوضح قانونية إشراك أجانب الزمالك الأربعة في لقاء المقاولون

تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية جديدة خلال أيام

أميرة سعودية وصاحبة أول منصب رياضي توجه رسالة للملك سلمان في اليوم الوطني

شاهد .. مدمنة هيروين بريطانية تشهر سكينا وتحاول اقتحام منزل جارها

رد ناري من عصام الحضري على هجوم جمهور الإسماعيلي.. صورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

فيديو

جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو
أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو
جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو
أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو
جدو: مباراة حورويا كانت صعبة ولكن الأهلي لا يخذل جمهوره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟