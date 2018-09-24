شاهد .. محمد صلاح فوق سور الصين العظيم



ظهر شابان وفتاة يحملون قميصا عليه صورة النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الوطنى ، وذلك في أعلى نقطة على سور الصين العظيم والتي تقع على على ارتفاع نحو ٣٧٠٠ متر من سطح البحر.



وأخرج الشباب الصينيون تيشيرت «مو صلاح» عندما علموا أن هناك مصريين يقومون بزيارة سور الصين العظيم، وأخذوا يلوحون بعلامات النصر ويهتفون «مو الملك المصرى».



وأكد الشبان إنهم أحبوا مصر كثيرا من خلال محمد صلاح، لأنه لاعب عظيم ويتمتع بأخلاق عالية، وإنهم حزنوا كثيرا عندما أصيب أمام ريال مدريد، وعندما خرجت مصر من الدور الأول بكأس العالم.



جدير بالذكر أن عملية بناء السور العظيم استمرت حوالى 300 عام، وكانت هذه الفترة الزمنية متراوحة ما بين القرن الرابع قبل الميلاد والسابع عشر ميلاديًا.



ويصل ارتفاع السور ثلاثة أمتار في مناطق معينة، وأخرى يصل إلى ثمانية أمتار، كما يصل عرض السور إلى نحو أربعة أمتار وإلى تسعة أمتار من القاعدة.

