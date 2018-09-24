ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد .. محمد صلاح فوق سور الصين العظيم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:50 ص
شاهد ..محمد صلاح
شاهد ..محمد صلاح فوق سور الصين العظيم
عبد العزيز جمال

ظهر شابان وفتاة يحملون قميصا عليه صورة النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الوطنى ، وذلك في أعلى نقطة على سور الصين العظيم والتي تقع على على ارتفاع نحو ٣٧٠٠ متر من سطح البحر.

وأخرج الشباب الصينيون تيشيرت «مو صلاح» عندما علموا أن هناك مصريين يقومون بزيارة سور الصين العظيم، وأخذوا يلوحون بعلامات النصر ويهتفون «مو الملك المصرى».

وأكد الشبان إنهم أحبوا مصر كثيرا من خلال محمد صلاح، لأنه لاعب عظيم ويتمتع بأخلاق عالية، وإنهم حزنوا كثيرا عندما أصيب أمام ريال مدريد، وعندما خرجت مصر من الدور الأول بكأس العالم.

جدير بالذكر أن عملية بناء السور العظيم استمرت حوالى 300 عام، وكانت هذه الفترة الزمنية متراوحة ما بين القرن الرابع قبل الميلاد والسابع عشر ميلاديًا.

ويصل ارتفاع السور ثلاثة أمتار في مناطق معينة، وأخرى يصل إلى ثمانية أمتار، كما يصل عرض السور إلى نحو أربعة أمتار وإلى تسعة أمتار من القاعدة.
شاهد .. محمد صلاح فوق سور الصين العظيم

ترشيحاتنا

داعش يؤكد بالدليل مسئوليته عن الهجوم ضد الحرس الثوري الإيراني.. فيديو

أحمد عيد عبد الملك: حسام حسن سبب رحيلي عن المصري.. فيديو

مفاجأة .. سيدة تلد طفلة حامل في سوهاج ..فيديو

اللجنة الأوليمبية تصف مرتضى منصور بـ الكذاب في تجاوزاته ضد السكرتير العام

الخطيب يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي

أميرة سعودية وصاحبة أول منصب رياضي توجه رسالة للملك سلمان في اليوم الوطني

الخطيب يطمئن أعضاء الأهلى بمدينة نصر ويبدد مخاوفهم من اللائحة الجديدة

الفيفا يعلن أحقية محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رد فعل مرتضى منصور على الفرص المهدرة من الزمالك.. فيديو

مرض نادر يمنع مراهقة بريطانية من البكاء والاستحمام.. صور

أسباب صادمة للإصابة بالإمساك.. أغربها الجلوس لفترات طويلة

لفته إنسانية من نيمار في مباراة سان جير مان مع رين.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

فيديو

أحمد عيد يكشف واقعة طريفة مع الحكم محمد فاروق.. فيديو
عيد عبد الملك يهاجم مدحت شلبي: إنت مين في مصر عشان تهددني.. فيديو
نهى بكر: السيسي أجرى 400 لقاء ثنائي بنيويورك السنوات الماضية.. فيديو
أحمد عيد: الجونة يسعى للدخول في المربع الذهبي.. فيديو
نهى بكر تكشف الملفات المحتمل مناقشتها بين السيسى وترامب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟