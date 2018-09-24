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مرأة

بديل طبيعي لكريمات لدغ الحشرات فور الاستعمال

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تواجه الكثير من الأمهات الحيرة بمجرد تعرض أطفالهن للدغ الحشرات وبالأخص في المناطق التي ينتشر فيها الناموس والمصايف، وأحيانا يكون الطفل عرضة للحساسية وينتشر التورم في الجسم بالكامل.

وفي هذا السياق، كشف موقع "هيلث" في تقرير له، طريقة مجربة وفعالة للقضاء على لدغات الحشرات من خلال مكونات طبيعية لا يمثل خطورة على الجسم ونتيجته مرضية وتظهر فور الاستعمال.

المكونات المطلوبة:
موز مهروس.
زيت زيتون.

الطريقة:
اخلطي الموز المهروس مع ملعقة من زيت الزيتون.
ضعي الخليط على المنطقة المصابة واتركيه لمدة 5 دقائق.

ويعمل الخليط على التخلص من الالتهابات التي تصيب الطفل و الكبار أيضا بعد لدغة الحشرات، كون الموز يعتبر مضادة حيوي طبيعي، بالإضافة إلى ذلك يساعد على ترطيب الجسم.

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