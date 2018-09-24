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رياضة

محمد صلاح يستعد لدخول أفضل تشكيل في العالم لـ 2018

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:27 ص
النجم محمد صلاح
النجم محمد صلاح
عبد العزيز جمال
يستعد النجم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، للدخول ضمن أفضل تشكيل من اللاعبين في العالم خلال عام 2018 .

يأتي ذلك خلال حفل الـ«فيفا» السنوي والمقرر إقامته مساء اليوم بالعاصمة البريطانية لندن.

وينافس صلاح خلال الحفل على جائزتي أفضل لاعب في العالم وأفضل هدف في العام "جائزة بوشكاش" بهدفه في مرمى إيفرتون ، حيث ترشح صلاح ضمن لاعبي خط الهجوم بعدما حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ووصل بالريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "أبرز تصريحات هاني رمزي المدرب العام للمنتخب المصري بشأن أحقية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم "بوشكاش".

ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لمحمد صلاح وعلق: "يستحق الجائزة لصعوبة مشواره إلى النجاح.. تمكن من تجاوز الاختلافات الثقافية وأحدث تأثيرا إيجابيا حقيقي في العلاقات بين الشعوب.. إنه سفير حقيقي للعرب، شاب لديه طموح كبير يحقق أهدافه بينما يربح القلوب بسلوكه المثالي داخل وخارج الملعب.

وأضاف الاتحاد وفقا لهاني رمزي: "إنه حقا مصدر فخر وشرف لكل مصري".

ويتنافس النجم المصرى محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب مع كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى الحالي، وريال مدريد السابق، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينطلق حفل أفضل لاعب فى العالم فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الاثنين، وسيتم إذاعته عبر قناة "أون سبورت".

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