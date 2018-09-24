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مرأة

بديل طبيعي للبروتين يناسب أطفالك في المدرسة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:08 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعاني الكثيرات من الطفلات داخل المدرسة من عدم نعومة شعرهن وجفافه، وتتحير الأمهات فى الطريقة الصحيحة للعناية بشعر طفلاتهن بدون أضرار ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف بديل طبيعى لبروتين الشعر آمن على أطفالك ويغذي شعرهن ويعتبر معالجا جيدا للشعر ،بعيدا عن أسعار الكرياتين الجاهز باهظة الثمن.

وتقدم خبيرة التجميل "دعاء محمد " هذه الوصفة الفعالة المجربة التى لا ترهق الأمهات فى تكلفتها وهى عبارة عن الآتي:

المكونات لعمل الكرياتين الطبيعى بالمنزل:

-علبة فازلين طبى من الصيدلية.
-ملعقة من زبدة الشيا.
-نصف كوب من الزيت الزيتون.
-نصف زجاجة من الزيت الخروع.
-اضيفى نوعا اخر من الزيوت البديله لشعرك كزيت جوز الهند و غيره.
-6 كابسولات من فيتامين E

طريقة عمل الكرياتين الطبيعى بالمنزل:

-ضعى الفازلين فى صحن و ضعيه فى حمام مائى حتى يلين.
-اضيفى ملعقة زبدة الشيا مع الفازلين.
-بمجرد أن يلين الفازلين.قومى برفعه من الحمام المائى.
-ابدئي بإضافة زيت الزيتون والزيوت التى اخترتيها لشعرك.
-قومى بتفريغ محتويات كبسولات الفيتامين.
-امزجى الخليط جيدا.ثم ضعيه فى علبة او برطمان محكم الاغلاق.
-اتركيه متى يبرد، ثم ابدئى باستعماله على شعرك مرة واحدة يوميا.
-يمكنك إعادة صنع هذا الكريم مع اختيار زيوت مختلفة كل مرة حتى تعلمى ما اكثر الزيوت المفيدة لشعرك.

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